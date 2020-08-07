Омским банщикам задолжали 3 миллиона

За 4 месяца работникам должны выплатить 3 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Когда в Омске ввели режим самоизоляции, многие общественные заведения закрылись. Не стали исключением и бани. Они были закрыты в городе с марта по июнь в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора.

Все это время 76 работников банного комплекса №2 не получали зарплату. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области. По информации ведомства, за четыре месяца накопилась задолжность 3 миллиона рублей. На директора бань завели административное дело, но он не спешил выполнять предписания и выплачивать людям деньги.

Наладить ситуацию удалось только после обращения к губернатору Омской области Александру Буркову. Так как учредителем банного комплекса является департамент городского хозяйства, глава региона смог повлиять на неплательщика напрямую.

Сейчас долог перед банщиками погашен не полностью: 2,7 миллиона выплатили, 300 тысяч остались должны. Полное погашение задолжности по зарплате взято прокуратурой под особый контроль.