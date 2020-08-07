В Омской области 26 пожарных тушили два дома

Выгорело более 250 квадратных метров построек. Фото: Пресс-служба УЧС по Омской области

В селе Ачаир Омской области сегодня произошел серьезный пожар. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, горели только нежилые постройки во дворе, но огонь быстро распространялся и захватил жилой дом. В пожаре дотла сгорел дом и два автомобиля.

По информации пресс-службы омского МЧС, для полного тушения огня потребовалось 4 часа, 26 пожарных и 7 единиц техники.

В ведомстве предупреждают об опасности быстрого распространения огня в сухую, ветряную погоду и просят омичей и жителей области быть внимательными.