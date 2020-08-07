«Думал, это моя жена»: Омич оправдался за избиение прохожей

Полиция выясняет, действительно ли подозреваемый не хотел ничего красть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичка в соцсетях поблагодарила двух парней, которые спасли ее от побоев и вернули украденную сумку. Она рассказала, что в районе остановки площадь Лицкевича в Нефтяниках на нее напал неизвестный. Он без объяснения причин стал избивать ее, а потом вырвал сумку и убежал. На призывы о помощи среагировали двое парней, они догнали неизвестного, задержали до приезда полиции, а сумку вернули хозяйке.

В пресс-службе полиции подтвердили факт нападения. По информации ведомства, задержанный мужчина объяснил свои действия тем, что перепутал пострадавшую с женой. Они собираются разводиться, поэтому он был зол и стал выяснять отношения. Красть, по словам мужчины, он ничего не собирался. Вот только тогда зачем он схватил сумку, загадка.

Все подробные обстоятельства и причины произошедшего установят в ходе проверки.