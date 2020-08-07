Спас друга и погиб сам: В Омске утонул еще один человек

С начала сезона в Омске утонули уже 70 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этим летом в Омской области как никогда много утонувших. Только с начала лета таких трагедий случилось чуть ли не в несколько раз больше, чем ранее за весь год. Сейчас в печальном списке погибших уже 70 человек, в том числе 11 детей.

За минувшие сутки в регионе произошло сразу три несчастных случая на воде - два человека погибли, один попал в реанимацию.

По информации пресс-службы областного УМВД, вчера, 6 августа, в Иртыш вблизи села Большая Тебендя Усть-Ишимского района утонул 38-летний мужчина. Когда он начал тонуть, его пытался спасти друг, но из-за сильного течения ничем не смог помочь.

Также 6 августа примерно 20.00 омич решил искупаться в Иртыше в районе Советского пляжа: четверо молодых людей прогуливались по берегу, один из них решил искупаться и начал тонуть. Молодой человек начал тонуть, и ему на помощь бросился 20-летний друг. Приятеля он спас, а сам выплыть уже не смог, попав под сильное течение.

В этот же день в Любинскую районную больницу доставлен с тяжелыми травмами и ушибами 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина, ныряя в котлован у рабочего поселка Любинский, ударился головой. В настоящее время пострадавший госпитализирован, помещен в реанимацию.