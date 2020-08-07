В Омской области нашли 107 заразившихся коронавирусом

В Омской области продолжают фиксировать больше 100 новых случаев заражения за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский штаб по борьбе с коронавирусом подвел итоги последних суток. В регионе выявили 107 новых случаев заражения. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составило 7 531.

К сожалению, число летальных случаев тоже продолжает расти. За сутки скончались еще 3 пациентов с подтвержденным диагнозом. Общее количество смертей в области составило 85 человек.

Справились с болезнью за сутки 80 человек, общее число выживших с начала пандемии 4 640. В лабораториях провели 3 012 новых тестов. Общее количество проведенных исследований составило 316 545 штук.