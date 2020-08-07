Из Омска грузовиком с макулатурой пытались вывезти и документы МВД

Архивные дела оказались в макулатуре, которую собирались вывозить в Казахстан. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Накануне сотрудники пограничного контроля остановили фуру с макулатурой. Среди прочих бумаг при осмотре нашли и документы МВД. Это были различные материалы омской полиции.

В пресс-службе ведомства подтверждают случившееся, но уверяют, что в машине оказались архивные документы с истекшим сроком ценности. Они должны были быть уничтожены, но по непонятным причинам оказались в машине с макулатурой.

- По факту обнаружения служебной документации, подлежащей архивному хранению и уничтожению, начальником УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки. Сотрудники, допустившие данное нарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, - прокомментировали в полиции.