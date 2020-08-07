В Омске ищут еще одного извращенца в маске, затащившего ребенка в кусты

В Омске ищут извращенца, затащившего ребенка в кусты. Фото: скриншот видео

Напомним, тревогу забили жители одной из омских многоэтажек. Они заметили, как на детскую площадку в их дворе подошел неизвестный, потом схватил игравшую там девочку и потащил в кусты. "Дядя" оказался эксгибиционистом. Его спугнули выбежавшие на улицу взрослые.

Сначала заподозрили, что к преступлению может быть еще один извращенец, который также на днях напал на 6-летнюю девочку в подъезде. Но пострадавшая после второго случая малышка не опознала отморозка по фотороботу.

Вскоре выяснилось, что это два разных преступника. Одного уже удалось поймать. Эксгибициониста продолжают искать.

– Сотрудниками полиции за совершение преступления в отношении несовершеннолетнего разыскивается мужчина (рост 175-180, среднего телосложения, был в медицинской маске), – рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, позвоните в полицию по тел. 8-968-102-56-04 или 02. От вашей внимательности могут зависеть жизнь и безопасность детей!