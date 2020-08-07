В Омской области выгорела территория площадью в 100 футбольных полей

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Практически стихийным бедствием этим аномально знойным и засушливым летом стали возгорания сухой травы. Они составили большую часть – 73 процента – от всех пожаров в регионе. Тушить их приходится ежедневно, уже причинен колоссальный ущерб. В результате выгорела территория в общей сложности равная 100 футбольным полям. Огнем там полностью уничтожены не только растения, но и животные.

– Согласно оперативным данным с 1 августа, на территории Омской области произошел 201 пожар, – рассказала начальник пресс-службы областного ГУ МЧС России Юлия Дойникова. – Из них 146 возгораний – это горение травы и мусора на открытых территориях. Их площадь равна 71,5 га. И в каждом случае огонь мог перейти на населенные пункты. В связи с этим мы призываем омичей соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Не сжигать траву и мусор, а использовать альтернативные способы утилизации.

Также местных жителей предупреждают: за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 3 тысяч для граждан, от 6 до 15 тысяч для должностных лиц, от 20 до 30 тысяч. Юрлицам и вовсе придется расстаться с суммой в 150-200 тысяч рублей.