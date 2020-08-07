Омские кафе в карантин поймали на нарушениях санитарных норм

В сфере общепита в Омске выявлено меньше всего нарушений "коронавирусных" ограничений Фото: ВКонтакте

Министерство региональной безопасности провело рейд по омским кафе и ресторанам. Специалисты проверяли соблюдение санитарных мер и ограничений, наложенных на заведения общепита.

Как сообщают в пресс-службе министерства, в двух ресторанах зафиксировали факты обслуживания клиентов вне летних веранд. За это их владельцам грозят серьезные штрафы до 300 тысяч рублей.

Напомним, что оперштаб пока запрещает кафе обслуживать гостей в залах. Заведения все еще обязаны принимать посетителей только на летних верандах или продавать еду на вынос. Возможности полноценного открытия ресторанов пока только обсуждают.