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В Омске машина сбила 11-летнего ребенка на велосипеде

Мальчика с травмами увезли в больницу
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Мальчика с травмами после аварии увезли в больницу.

Мальчика с травмами после аварии увезли в больницу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инцидент произошел на Левом берегу. 11-летнего мальчика, катавшегося вечером во дворе дома на улице Степанца на велосипеде, сбила машина. По всей видимости, водитель, управлявший автомобилем «Дэу Нексия», просто не заметил ребенка вовремя и не успел перед ним затормозить.

– В результате аварии велосипедист – мальчик 2009 года рождения – с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области. – Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки.

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