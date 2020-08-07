Дочь погибшего в Африке от малярии омича отсудила у страховой 3 миллиона

Страховая компания отказалась признать смерть от малярии страховым случаем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьском суде Омска завершилось рассмотрение спора между омичкой и страховой компанией. Страховщики отказали женщине в выплате из-за смерти ее отца от малярии.

В 2017 году, как сообщает пресс-служба прокуратуры, омич отправился на работу в Африку в Центрально Африканскую республику. Там он подхватил малярию, от чего умер по возвращении домой после командировки. Омич был застрахован от несчастных случаев в компании "Сургутнефтегаз", но ее представители не признали смерть от болезни страховым случаем и отказались выплачивать компенсацию родственникам.

В ходе судебного разбирательства дочь погибшего просила выплатить ей сумму, положенную по договору страхования, а также компенсировать моральный ущерб. Суд принял решение об удовлетворении требований женщины. Омичка получила 2,3 миллиона рублей по страховке, 30 тысяч компенсации за моральный ущерб и 1 миллион штрафа от компании за отказ от своевременных выплат.

Страховая компания пыталась изменить решение суда, но, рассмотрев апелляцию, суд оставил прежнее решение в силе.