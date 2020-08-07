Омскому полицейскому за взятку грозит штраф в 2 миллиона

Полицейский неоднократно получал от предпринимателей взятки за сообщения о грядущих проверках. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске рассмотрят дело бывшего оперуполномоченного, которого обвиняют во взяточничестве. Расследование по уголовному делу завершилось накануне. Как сообщают в пресс-службе омской прокуратуры, в мае 2019 года полицейский получил от предпринимателя 80 тысяч рублей за сообщение о грядущей проверке на его предприятии. Ранее он уже получал взятки за подобные действия от других бизнесменов.

После выявления и пресечения незаконных действий органами собственной безопасности МВД, мужчин уволили и возбудили на него уголовное дело. Экс-полицейскому грозит штраф до 2 миллионов рублей и 8 лет лишения свободы.