Появилось видео огромной очереди в Омске на открытии магазина IKEA после пандемии

Разрешение на работу всех магазинов начало действовать с 4 августа, но IKEA открылась только 6 числа. Фото: ВКонтакте

В начале недели оперштаб в Омске разрешили работу магазинов любой площади и в полном объеме. Это стало одним из итогов заседания, которое прошло в понедельник, 3 августа. Самым долгожданным для омичей стало открытие магазина IKEA в торговом комплексе MEGA. На его открытии собралась довольно большая очередь.

Первые покупатели запечатлели на видео торжественное открытие и опубликовали его в соцсетях. Играла веселая музыка, на входе покупателей встречали сотрудники магазина в масках и с фирменными флажками.

- Спасибо сотрудникам за теплый прием и улыбки, - пишет автор поста.

Судя по всему, омичи давно ждали открытия магазина IKEA.