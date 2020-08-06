В омских Нефтяниках объединят две больницы

В минздраве утверждают, что оптимизация больниц не повлечет никаких увольнений.

В Омске планируют объединить две больницы: городскую больницу №3 и Клиническую медсанчасть №7. Месяц назад одна из них, ГБ-3, осталась без главврача. Руководитель подал в отставку. Обе больницы территориально расположены в районе Нефтяников.

В пресс-службе омского минздрава рассказали, что решение об объединении медучреждений обсуждали сегодня на совете главврачей, созданном по инициативе министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой.

– Оба учреждения находятся в Советском округе и хорошо подходят под формулу, которая давно себя зарекомендовала: поликлиника плюс стационар. Благодаря такому подходу результативность оказания медицинской помощи возрастает. Это доказанный факт. Доступ к лечению расширяется, становится меньше повторных госпитализаций, происходит рациональное использование мощностей и материально-технической базы, - объяснила необходимость объединения больниц Солдатова.

Также министр отметила, что из-за оптимизации сокращений персонала не будет. Все рабочие места сохранят в полном объеме.