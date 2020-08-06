В Омске анонсировали открытие ресторанов и кафе без веранд

90% заведений не имеют летних веранд и по-прежнему закрыты. Фото: ВКонтакте

С марта месяца большинство ресторанов и кафе Омска закрыты из-за пандемии коронавируса. Некоторые смогли перевести работу на режим доставки, другие заведения смогли открыть летние веранды. Но у 90% ресторанов и кафе в Омске нет их, поэтому они до сих пор закрыты.

Открытие заведений без веранд анонсировали вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Естественно, с соблюдением всех основных санитарных требований. Об этом чиновник рассказал у себя в Instagram.

- Условия работы в формате летних веранд есть не у каждого предпринимателя – практически 90 % бизнеса остается закрытым. Считаю, что со следующей недели необходимо начать совместные обсуждения бизнеса сферы общепита и регионального Роспотребнадзора по работе в период пандемии. Тем более федеральное ведомство уже разработало требования для работы общепита, – считает вице-губернатор Дмитрий Ушаков.