Названы предполагаемые источники ночных выбросов в Омске

Министр назвал троих подозреваемых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночные выбросы в Омске всколыхнули общественность. На этот раз жители почти всех районов ощутили неприятный запах. В омском минприроды оперативно начали проверку по многочисленным обращениям жителей и уже определили круг предприятий, которые могли стать источником выбросов. Об этом заявляет министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов в интервью "Комсомольской правде".

- Сейчас мы едем на проверку предприятий первого класса опасности. Тогда как минприроды отвечает только за 3-ю и 4-ю. С утра Росприроднадзор был с проверкой на ОмскВодоканале, сейчас они переехали на замеры у буферных прудов в районе бывшей Советской свалки. Сейчас мы едем проверять «Газпромнефть» и завод СК. Кстати, впервые мобильный пост мониторинга на 4-й Поселковой регистрировал превышения по сероводороду не волнами или скачками, а целый час без перерыва. Это тоже говорит о мощном источнике загрязнения, - говорит Лобов.