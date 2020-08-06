«Да, я вижу, что люди возмущены»: Глава омского минприроды высказался о мощных выбросах, накрывших город ночью

Сильный запах газа чувствовали во всем городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром омичи в соцсетях снова пожаловались на выбросы в воздух. Неприятный резкий запах газа ночью почувствовали сразу в нескольких районах города. Необычным в жалобах стало то, что до Нефтяников запах донесся в последнюю очередь, хотя обычно именно оттуда начинают поступать первые сигналы.

Многочисленные обращения граждан прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Омской области Лобов Илья Алексеевич.

- Да вижу, вижу, что люди возмущены. Смотрите. С утра 5 августа объявлены неблагоприятные метеоусловия, во время которых в атмосфере скапливаются вредные выбросы. С полночи стали поступать звонки от жителей. Более 300 обращений, разрываются телефоны у нас и у Росприроднадзора. Выехала лаборатория в северный промышленный узел в Советском округе (район поселка Николаевка. – Прим. Авт.). Нетипичность ситуации в том, что обычно жалобы начинаются как раз из Нефтяников. А сегодня первые обращения пошли с Центрального, Ленинского и Кировского округов. И только утром начали жаловаться жители Николаевки и окрестностей. Это говорит о том, что источник с признаками сероводорода мощный и высокий. Абсолютно точно это идет от предприятия федерального надзора.