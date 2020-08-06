На видео попала еще одна авария с такси на дороге из Тюменской в Омскую область

Фото: «ЧП Омск»

Сразу два серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием таксистов случились накануне в Омской области.

Ночью на Левом берегу такси, летевшее на красный свет, протаранило внедорожник. В результате аварии погиб сам виновник ДТП и две его пассажирки – девушки 19-ти и 22-х лет.

Еще один инцидент случился на дороге из Тюменской в Омскую область. По словам очевидца, недалеко от села Карасуль в Ишимском районе водитель такси не справился с управлением, вылетел с дороги и угодил в яму.

Проезжавший мимо водитель, вышел к пострадавшему. Но выяснилось, что с таксистом все в порядке, в помощи он не нуждается.