В Омской области коронавирусом заразились еще 106 человек

Каждый день с начала недели фиксируют летальные случаи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня по данным омского оперштаба по борьбе с коронавирусом в области диагностировали заболевание у 106 человек. Так общее число заболевших составило 7 424.

К несчастью, печальная статистика умерших продолжает расти. Сегодня умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Общее количество скончавшихся теперь составляет 82 человека.

Медики подсчитали, что за сутки в Омской области справились с COVID-19 83 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии 4 560.

За сутки в местных лабораториях провели 2 959 тестов, за весь период их общее число составило 315 533 исследования.