Подросток устроил хакерскую атаку на сервер правительства Омской области

За попытку взлома сервера подростку грозит 4 года тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске 17-летний студент колледжа устроил хакерскую атаку на сервер правительства региона. С помощью вируса юноша пытался получить доступ к данным, хранившимся на сервере, но успеха не достиг.

В пресс-службе омского УФСБ сообщили, что пресекли попытку атаки и задокументировали этот факт. На студента завели уголовное дело по статье использование вредоносных компьютерных программ. Обвинительное заключение уже утверждено, в ближайшее время дело рассмотрят в суде Советского района. Подростку грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч.