Стало известно, куда омичи едут отдыхать

Большинство омичей надеются отдохнуть у моря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока большинство границ остаются закрытыми для туристов и попасть на популярные европейские курорты невозможно, омичи знакомятся с возможностями внутреннего туризма. Люди активно интересуются отдыхом на берегу моря.

По данным Яндекса, больше всего омичи интересуются путевками в направлениях Сочи, Анапы и Ялты. Также довольно популярными стали Белокуриха, Алушта, Геленджик, Евпатория, не забывают и о северной столице Санкт-Петербурге.

О восстановлении интереса к путешествиям говорит и статистика интернет-покупок инвентаря для отдыха на воде. Спрос на надувные круги и матрасы, например, вырос по сравнению с прошлым годом в 3 раза, на водные лыжи и другое снаряжение для водного спорта в 2 раза.

Также люди активно приобретают товары для походов и отдыха на природе. В июле 2020 их покупали на 9% больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Не удивительно, ведь многие омичи стали чаще выезжать за город, искать места для отдыха в Омской области из-за ограничения в передвижениях.