В Омской области родители-садисты заплатят 500 тысяч за издевательства над детьми

Суд обязал родителей выплатить крупную сумму детям, пострадавшим от насилия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москаленском районе Омской области семейная пара около года издевалась над двумя малолетними детьми. Начал избивать малышей 36-летний отец, он сломал младшему сыну бедро, а старшего дважды ранил ножом в голень и серьезно повредил ухо.

Позже к издевательствам над детьми присоединилась и мать. Вместе они нанесли младшему сыну серьезную черепно-мозговую травму. О жестокости родителей стало известно, когда ребенок попал в больницу с переломом ноги. Отморозков осудили в 2019 году. Мужчина получил 11 лет, женщина 5 лет лишения свободы.

- В связи с тем что несовершеннолетние в результате противоправных действий испытали физические и нравственные страдания, прокурор направил требования о возмещении морального вреда, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Суд обязал жестоких родителей выплатить в пользу детей 470 тысяч рублей. По информации ведомства, сейчас на рассмотрении находится уголовное дело в отношении сотрудника отдела опеки муниципального района, из-за халатности которого пострадали дети. Сигналы от соседей в опеку поступали регулярно, но своевременно на них не отреагировали.