Губернатор Бурков недоволен запретом на плановую медпомощь в Омске
В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор в Омске запретил плановую медицинскую помощь еще весной. Все бюджетные медучреждения работают только в режиме неотложной помощи. Все операции, которые не являются жизненно необходимыми для омичей, отложены на неопределенное время.
Сегодня недовольство этим запретом высказал глава Омской области Александр Бурков.
- У нас есть вопросы к Роспотребнадзору и Росздравнадзору, которые должны это контролировать. Всех людей толкнули в частные клиники, — сказал Бурков в эфире телеканала "Россия 24". — Есть жесткое предписание федерального Роспотребнадзора, которое запрещает проводить плановую помощь в целях нераспространения коронавируса. Оно действует в больница и по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU