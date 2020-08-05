Губернатор Бурков недоволен запретом на плановую медпомощь в Омске

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:09:32+03:00

Запрет Роспотребнадзора действует на территории Омской области уже почти 5 месяцев. Люди вынуждены идти в частные клиники. Фото: Александр ГЛУЗ

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В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор в Омске запретил плановую медицинскую помощь еще весной. Все бюджетные медучреждения работают только в режиме неотложной помощи. Все операции, которые не являются жизненно необходимыми для омичей, отложены на неопределенное время.

Сегодня недовольство этим запретом высказал глава Омской области Александр Бурков.

- У нас есть вопросы к Роспотребнадзору и Росздравнадзору, которые должны это контролировать. Всех людей толкнули в частные клиники, — сказал Бурков в эфире телеканала "Россия 24". — Есть жесткое предписание федерального Роспотребнадзора, которое запрещает проводить плановую помощь в целях нераспространения коронавируса. Оно действует в больница и по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU