В центре Омска водители уже месяц объезжают провалы в дороге по встречке

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:57:57+03:00

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Накануне в соцсетях омские водители пожаловались на значительные провалы в асфальте не улице Рождественского. Автор поста сделал несколько фотографий, на которых видно, что два провала занимают целую полосу и объехать их можно только по встречке.

Чтобы как-то предупредить водителей о возможной опасности, в одной из дыр торчит длинная палка, а в другой покрышка. Видно, что дорожные рабочие здесь тоже побывали, у провалов стоят специфические металлические ограждения, которые используют дорожники. Одно из них даже со специальным знаком.

В комментариях местные жители утверждают, что ситуация не меняется уже месяц и аварийные ситуации возникают на этом участке постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU