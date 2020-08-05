2020-08-05T08:57:57+03:00
Общество

В центре Омска водители уже месяц объезжают провалы в дороге по встречке

Об этом сообщили водители в соцсетях [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Два провала занимают целую полосу на дороге.Два провала занимают целую полосу на дороге.Фото: ВКонтакте
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Накануне в соцсетях омские водители пожаловались на значительные провалы в асфальте не улице Рождественского. Автор поста сделал несколько фотографий, на которых видно, что два провала занимают целую полосу и объехать их можно только по встречке.

Чтобы как-то предупредить водителей о возможной опасности, в одной из дыр торчит длинная палка, а в другой покрышка. Видно, что дорожные рабочие здесь тоже побывали, у провалов стоят специфические металлические ограждения, которые используют дорожники. Одно из них даже со специальным знаком.

В комментариях местные жители утверждают, что ситуация не меняется уже месяц и аварийные ситуации возникают на этом участке постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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