В центре Омска водители уже месяц объезжают провалы в дороге по встречке
Накануне в соцсетях омские водители пожаловались на значительные провалы в асфальте не улице Рождественского. Автор поста сделал несколько фотографий, на которых видно, что два провала занимают целую полосу и объехать их можно только по встречке.
Чтобы как-то предупредить водителей о возможной опасности, в одной из дыр торчит длинная палка, а в другой покрышка. Видно, что дорожные рабочие здесь тоже побывали, у провалов стоят специфические металлические ограждения, которые используют дорожники. Одно из них даже со специальным знаком.
В комментариях местные жители утверждают, что ситуация не меняется уже месяц и аварийные ситуации возникают на этом участке постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU