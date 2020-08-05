В Омске нашли 5 предприятий с незаконными выбросами

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:17:03+03:00

Многие предприятия не вносятся в реестр загрязнений, из-за чего их даже нельзя оштрафовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но сделать с ними пока ничего не удается

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Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с опасными выбросами в Омске. Глава региона отметил, что работа по уменьшению и контролю за выбросами ведется постоянно. Но посетовал на законодательные ограничения, которые мешают этой борьбе. Александр Бурков отметил, что и сам чувствует последствия загрязнений воздуха в городе. Об этом он рассказал во прямой линии в эфире телеканала "Россиия 24".

- Мы выявили пять предприятий, где не были зарегистрированы источники выбросов. Борьба с такими «серыми» зонами возможна только через изменение федерального законодательства. Сейчас мы совместно с депутатами Заксобрания готовим инициативу, чтобы ввести в закон ответственность за то, что предприятия не заявляют в реестр по вредным выбросам. Сейчас их даже нельзя оштрафовать за это, - отметил губернатор, не называя эти предприятия.

Также глава региона упомянул, что в городе проходят разбирательства по нескольким уже выявленным случаям загрязнения. Напомним, что недавно из-за выбросов завели уголовное дело на асфальтовый завод. По жалобам омичей проводятся постоянные проверки и мониторинги.

ИСТОЧНИК KP.RU