Омич утонул в озере одного из парков

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:35:14+03:00

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Жара в городе не ослабевает и несчастные случаи на воде продолжаются. Накануне в озере в парке имени 30-летя ВЛКСМ утонул омич. Погибшим оказался 42-летний мужчина. Он решил освежиться около 16:00, зашел в воду и не выплыл.

Омские полиция и МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и запрете на купание в непредусмотренных для этого местах. По данным омского МЧС только за минувшие выходные в Омске утонуло двое. А общая статистика смертей на воде с начала 2020 года в среднем в 2 раза выше, чем в прошлом году. Вода унесла жизни уже более 60 омичей с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU