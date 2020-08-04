В Омске за день умер второй врач - теперь кардиолог областной больницы

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:29:44+03:00

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Сегодня в Омске печальные события следуют одно за другим. Утром стало известно, что скончался главврач районной больницы Сергей Ковтун. Вечером поступили сообщения о смерти еще одного медика. Не стало заведующей кардиологическим отделением областной больницы, Заслуженного врача России Натальи Николаевны Яштиной.

В минздраве сообщают, что женщина скончалась неожиданно. По словам родственников погибшей, она ни на что не жаловалась, даже не болела, но ее обнаружили дома без сознания. Прибывшие врачи скорой диагностировали кому. Причина смерти будет установлена экспертами позднее. О коронавирусе речи в этом случае не идет.

Свои соболезнования семье погибшей выразила и министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

- День невосполнимых потерь день, когда омская медицина лишилась сразу двух замечательных врачей – специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Наталья Николаевна спасла тысячи человеческих жизней, ее любили и уважали коллеги, с благодарностью вспоминают пациенты. Трудно подобрать слова, и сейчас они не имеют никакого смысла, - сказала глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU