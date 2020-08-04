В Омске выбросы этилбензола превысили норму в три раза

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известное еще об одном загрязнении воздуха в Омске. О выбросах сообщили не горожане, а омский гидрометеоцентр. На одном из 8 стационарных пунктов контроля за качеством воздуха, которые принадлежат ведомству, зафиксировали превышение этилбензола в три раза.

- 31 июля 2020 года содержание этилбензола составило 3,0 ПДК в Ленинском АО. В остальных округах города превышений нормы не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный. 1 августа превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не наблюдалось, - заявили синоптики.

Известно, что вдыхание паров этилбенола вызывает у людей сонливость, головные боли и зуд в горле, носу, животе, затруднение дыхания.

Сегодня омичи уже сообщили о сажевых выбросах в поселке Чередовой, которые за одну ночь толстым слоем покрыли все поверхности в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU