2020-08-04T13:55:02+03:00
Общество

В Омске выбросы этилбензола превысили норму в три раза

Он вызывает зуд и головные боли
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вредные выбросы зафиксировали только в Ленинском округе Омска.Вредные выбросы зафиксировали только в Ленинском округе Омска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известное еще об одном загрязнении воздуха в Омске. О выбросах сообщили не горожане, а омский гидрометеоцентр. На одном из 8 стационарных пунктов контроля за качеством воздуха, которые принадлежат ведомству, зафиксировали превышение этилбензола в три раза.

- 31 июля 2020 года содержание этилбензола составило 3,0 ПДК в Ленинском АО. В остальных округах города превышений нормы не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный. 1 августа превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города не наблюдалось, - заявили синоптики.

Известно, что вдыхание паров этилбенола вызывает у людей сонливость, головные боли и зуд в горле, носу, животе, затруднение дыхания.

Сегодня омичи уже сообщили о сажевых выбросах в поселке Чередовой, которые за одну ночь толстым слоем покрыли все поверхности в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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