2020-08-04T12:59:47+03:00
Общество

В Омской области «сторожевая» кошка сообщила хозяину об угоне машины

Угонщиками оказались трое подростков
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Кошка заметила угонщиков под окнами и отправилась будить хозяина.Кошка заметила угонщиков под окнами и отправилась будить хозяина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздней ночью одного из жителей поселка Усть-Ишим разбудила его собственная кошка. Животное настойчиво мяукало и звало хозяина за собой. Мужчина не понимал, что так встревожило животное, пока не вышел вместе с ней на крыльцо и не обнаружил пропажу автомобиля. Он сразу позвонил в полицию.

На поиски угнанной "Волги" отправились сразу несколько патрулей. Одному из них на окружной дороге попалась машина, которую толкали несколько подростков. При виде полицейского они бросили автомобиль и попытались убежать в лес. Один из них зацепился курткой за корягу и скрыться не успел.

В пресс-службе омской полиции восстановили картину событий минувшей ночи. Трое друзей гуляли по райцентру и увидели "Волгу" с приоткрытыми окнами и ключами внутри. Подростки открыли машину и предусмотрительно оттолкали на соседнюю улицу, чтобы не разбудить хозяина авто шумом двигателя. Предположительно, за этим их и застала хозяйская кошка.

Угонщики благополучно завели машину и отправились кататься, но бензин закончился прямо на трассе. Они толкали автомобиль к заправке, когда их настигли сотрудники ДПС. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подростков уголовного дела по статье "Угон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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