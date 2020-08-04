Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:22:44+03:00

Но доехать до любимой не успел, его задержала полиция

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В Омске дачнику вернули угнанный автомобиль. Владелец заявил в полицию о пропаже машины из дачного кооператива "Заря-1". Пострадавший рассказал, что ночью пил со случайным знакомым, а утром не увидел «Toyota RAV-4» под окнами.

Вспоминая детали вечера, омич уточнил, что новый знакомый просил отвезти его на следующий день в Кормиловку. Утром после посиделок он попросил денег на билет у жены потерпевшего, но женщина отказалась помочь. Тогда подозреваемый спокойно ушел из дома, а через несколько минут хозяйка услышала шум двигателя.

Подозреваемого нашли вечером того же дня. Патруль полиции задержал его на улице Карла Маркса в районе "Хлебозавода". Водитель был трезв, никаких повреждений на машине не обнаружили, но злоумышленник успел сдать в ломбард дорогой видеорегистратор.

По данным пресс-службы УМВД, мужчина был судим. В 2019 году отсидел за мошенничество. Сейчас за угон и кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU