2020-08-04T12:22:44+03:00
Общество

Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой

Но доехать до любимой не успел, его задержала полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Угонщика поймал патруль ГИБДДУгонщика поймал патруль ГИБДДФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

В Омске дачнику вернули угнанный автомобиль. Владелец заявил в полицию о пропаже машины из дачного кооператива "Заря-1". Пострадавший рассказал, что ночью пил со случайным знакомым, а утром не увидел «Toyota RAV-4» под окнами.

Вспоминая детали вечера, омич уточнил, что новый знакомый просил отвезти его на следующий день в Кормиловку. Утром после посиделок он попросил денег на билет у жены потерпевшего, но женщина отказалась помочь. Тогда подозреваемый спокойно ушел из дома, а через несколько минут хозяйка услышала шум двигателя.

Подозреваемого нашли вечером того же дня. Патруль полиции задержал его на улице Карла Маркса в районе "Хлебозавода". Водитель был трезв, никаких повреждений на машине не обнаружили, но злоумышленник успел сдать в ломбард дорогой видеорегистратор.

По данным пресс-службы УМВД, мужчина был судим. В 2019 году отсидел за мошенничество. Сейчас за угон и кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми
В Омской области «сторожевая» кошка сообщила хозяину об угоне машины
Сведения в Федресурс внесет нотариус
В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение
Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой
«Вся мебель и квартира в золе»: Омичи снова жалуются на едкие выбросы
Подарки в интернет клубе Дары Востока.
В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли
Стало известно, кто заменит Шенфельд в омской мэрии
«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске
После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами
В омской мэрии произошла еще одна громкая отставка
«Несправедливая потеря»: Главврач омской больницы умер, предположительно, от коронавируса
В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Нарушителя оштрафовали
«Матч ТВ» покажет встречи «Спартак» — «Сочи» и «Ротор» - Зенит»
Стало известно, на что потратил деньги «Левобережный маньяк», нападавший на омичек ради украшений
Губернатор Бурков сделал заявление о начале учебного года в омских школах
Телеканал «Пятница!» возвращает Настю Ивлееву в «Орел и Решку»