2020-08-04T11:56:33+03:00
Общество

«Вся мебель и квартира в золе»: Омичи снова жалуются на едкие выбросы

Толстый слой сажи покрыл пол за одну ночь
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Утром сразу несколько жителей дома обнаружили слой сажи на мебели в квартире.Утром сразу несколько жителей дома обнаружили слой сажи на мебели в квартире.Фото: ВКонтакте
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В Омске продолжают жаловаться на различные загрязнения. На этот раз омичи сообщили о выбросах золы. В соцсетях жители микрорайона Чередовой опубликовали пугающие фотографии.

- Утром увидели, что вся квартира в саже, вся мебель, пол. Два часа отмываем квартиру, - посетовала сибиряка в посте, где опубликовала фотографии с толстым слоем сажи в квартире.

Как утверждает омичка, она накопилась всего за одну ночь, когда окна были открыты. Омичка обратилась в службу экологического надзора. Там, по ее словам, рассказали, что уже было несколько обращений из этого районе города. Кто виновник выбросов, не поясняется. Власти пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сегодня стало известно, что омские службы по контролю за загрязнениями окружающей среды планирую значительно расширить сеть мониторинга в Омске. Вот только поможет ли это сделать воздух чище, большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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