Стало известно, кто заменит Шенфельд в омской мэрии

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:51:35+03:00

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В последнее время омская мэрия удивляет громкими отставками. Сегодня стало известно об уходе со своего поста Юрия Бабика, начальника управления формирования комфортной городской среды. Незадолго до этого появились слухи и об уходе другой опытной чиновницы директора департамента жилищной политики Светланы Шенфельд.

Сообщалось, что она может покинуть пост в конце июля - начале августа. Сегодня на сайте мэрии Шенфельд уже не числится директором департамента. Информацию о ней убрали со страницы с официальной информацией о департаменте. Сейчас в должности исполняющего обязанности директора департамента жилищной политики указана Елена Гончароваю. Она ранее работала заместителем Шенфельд. Пока не ясно, это постоянное или временное назначение.

ИСТОЧНИК KP.RU