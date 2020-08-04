После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:18:24+03:00

Их планируют поставить на Московке и в Амурском поселке

Изменить размер текста: A A

Омичи продолжают регулярно жаловаться на вредные выбросы в воздух. В последнее время наиболее часто страдает Московка. После многочисленных сигналов от жителей района в омском Минприроды решили установить там стационарный пункт наблюдения за качеством воздуха.

В ведомстве планируют оборудовать его осенью. Установка сможет отслеживать концентрацию оксида азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, пыли, а также различных углеводородов - бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, п-ксилола, стирола, о-ксилола, фенола.

Свою сеть мониторинга намерены расширить и в Обь-Иртышском гидромецентре. К 11 имеющимся постам они планируют добавить еще 4 в районе Амурского поселка и центра города.

Также в городе появится еще одна передвижная лаборатория. Ее получит омский Росприроднадзор. Стоит отметить, что одна передвижная лаборатория уже функционирует и находится на балансе Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU