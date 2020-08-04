2020-08-04T09:18:24+03:00
Общество

После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами

Их планируют поставить на Московке и в Амурском поселке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Новые станции заработают осеньюНовые станции заработают осеньюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омичи продолжают регулярно жаловаться на вредные выбросы в воздух. В последнее время наиболее часто страдает Московка. После многочисленных сигналов от жителей района в омском Минприроды решили установить там стационарный пункт наблюдения за качеством воздуха.

В ведомстве планируют оборудовать его осенью. Установка сможет отслеживать концентрацию оксида азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, пыли, а также различных углеводородов - бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, п-ксилола, стирола, о-ксилола, фенола.

Свою сеть мониторинга намерены расширить и в Обь-Иртышском гидромецентре. К 11 имеющимся постам они планируют добавить еще 4 в районе Амурского поселка и центра города.

Также в городе появится еще одна передвижная лаборатория. Ее получит омский Росприроднадзор. Стоит отметить, что одна передвижная лаборатория уже функционирует и находится на балансе Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми
В Омской области «сторожевая» кошка сообщила хозяину об угоне машины
Сведения в Федресурс внесет нотариус
В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение
Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой
«Вся мебель и квартира в золе»: Омичи снова жалуются на едкие выбросы
Подарки в интернет клубе Дары Востока.
В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли
Стало известно, кто заменит Шенфельд в омской мэрии
«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске
После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами
В омской мэрии произошла еще одна громкая отставка
«Несправедливая потеря»: Главврач омской больницы умер, предположительно, от коронавируса
В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Нарушителя оштрафовали
«Матч ТВ» покажет встречи «Спартак» — «Сочи» и «Ротор» - Зенит»
Стало известно, на что потратил деньги «Левобережный маньяк», нападавший на омичек ради украшений
Губернатор Бурков сделал заявление о начале учебного года в омских школах
Телеканал «Пятница!» возвращает Настю Ивлееву в «Орел и Решку»