«Несправедливая потеря»: Главврач омской больницы умер, предположительно, от коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:28:54+03:00

У него были признаки пневмонии и ряд хронических заболеваний

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Очередная печальная новость поступила от минздрава. Умер главный врач Шербакульской районной больницы Сергей Ковтун. У него были признаки пневмонии и ряд хронических заболеваний. Точного диагноза нет, но не исключается, что причиной смерти мог быть коронавирус.

Министр здравоохранения Ирина Солдатова уже выразили соболезнования семье Сергея Ковтуна. За его жизнь боролись лучшие врачи, постоянно проводились консилиумы, но это его не спасло.

- Очень тяжело, когда уходят светлые и хорошие люди. Сергей Николаевич был настоящим профессионалом, человеком, искренне преданным своей работе и своему коллективу. Благодаря его деятельности на посту главного врача, больнице, несмотря на общие трудности отрасли, удавалось оказывать широкий спектр помощи населению, решать сложные вопросы сельского здравоохранения. Мы скорбим вместе с родными и близкими доктора — это несправедливая и страшная потеря, - сказала министр Ирина Солдатова.

Окончательные причины смерти будут установлены в ходе экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU