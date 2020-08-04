2020-08-04T07:20:24+03:00
Происшествия

Стало известно, на что потратил деньги «Левобережный маньяк», нападавший на омичек ради украшений

На преступления его толкнула корысть
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На мужчину указали знакомые, узнав его по фотороботуНа мужчину указали знакомые, узнав его по фотороботуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В деле "Левобережного маньяка" появляется все больше подробностей. 37-летнего мужчину задержали несколько дней назад по подозрению в нескольких нападениях на пожилых женщин с ножом.

В омской полиции проводят следственные действия, преступника уже заключили под стражу на 2 месяца. Вот что стало известно после допроса.

При задержании "маньяк" отрицал свою вину, но быстро изменил позицию. На мужчину указали его же друзья и знакомые, которые узнали мужчину по фотороботу. Он признался, что совершил 3 нападения на женщин, первое еще в начале июля. Тогда его добычей стал золотой браслет. Как рассказывают в полиции, все полученные от жертв нападений вещи "маньяк" сдавал в один и тот же ломбард. На вырученные деньги он оплатил съемную квартиру, где его и задержали. А еще успел купить телевизор.

Как утверждает сам подозреваемый, на преступления его толкнуло бедственное финансовое положение.

Сейчас полицейские продолжают проверять, мог ли "Левобережный маньяк" быть причастным к подобным преступлениям ранее. Напомним, что задержанный уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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