В Омск надвигается аномальная жара, опасная для жизни

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:30:17+03:00

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В Омске ожидается аномально высокая температура, которая продержится несколько дней. Накануне город уже побил температурный рекорд. Как выяснилось, всю неделю жара не будет спадать. Об этом сообщают омские синоптики.

4 и 5 августа температура воздуха днем не опустится ниже +30 градусов, а в некоторых районах поднимется до +36 и выше. Немного опускаться температура будет только после 20:00, а ощутимо прохладнее, около +20, и вовсе станет только поздней ночью.

В связи с аномально высокой температурой в пресс-службе МЧС по Омской области просят омичей соблюдать правила безопасности на воде, не находиться долгое время на солнце и употреблять достаточное количество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU