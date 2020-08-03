В Омске опознали педофила, нападавшего на девочек

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:29:01+03:00

Одна из трех жертв нападений опознала в задержанном нападавшего на нее мужчину.

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Сегодня стало известно, что на Левом берегу задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 6-летнюю девочку подъезде дома на 2-ой Дачной улице. К счастью, извращенец успел только перепугать ребенка.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что нападавшим оказался безработный 29-летний омич. В настоящий момент его личность установлена, также его узнала пострадавшая девочка. Причастность мужчины к двум другим нападениям пока не подтверждается. Ведутся следственные действия, выясняются мотивы нападавшего и его намерения. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу до окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU