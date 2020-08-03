В Омске на заседании оперштаба могут ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:04:22+03:00

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Сегодня, 3 августа, состоится заседание Омского оперштаба по борьбе с коронавируом. Оно началось только что. Скорее всего, на нем затронут вопросы ужесточения действующих ограничений. Ключевой будет позиция омского Роспотребнадзора.

В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности, а количество заразившихся каждый день омичей стабильно держится выше 100 человек уже несколько недель. Также в последнее время увеличилось число летальных исходов. Только за последнюю неделю коронавирус унес жизни 8 омичей, а сегодня скончались еще 2. В Омске по-прежнему не работают кинотеатры, бассейны и стационарные рестораны.

Есть вероятность, что в таких условиях оперштаб примет решение не переходить к третьему этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU