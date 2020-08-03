От коронавируса в Омской области умерло еще два пациента
За прошедшие сутки в Омской области заразились коронавирусом 112 человек. Регион перешагнул очередной рубеж заболевших с начала пандемии, общее число составило 7 102 человека. По данным омского оперштаба, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались еще 2 человека. Теперь в списке погибших 76 фамилий.
Количество выздоровевших за день увеличилось на 73 пациента, общее число составило 4 299 человек. За последние сутки в омских лабораториях протестировали 2 538 пациентов, общее число проведенных тестов составило 305 737.
Сегодня в Омске пройдет заседание оперштаба, где будет обсуждаться ситуация с пандемией в регионе. Не исключено, что власти вновь введут дополнительные ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU