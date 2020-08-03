2020-08-03T11:21:07+03:00
Общество

От коронавируса в Омской области умерло еще два пациента

За сутки скончались еще двое человек
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Количество заражений продолжает оставаться высокимКоличество заражений продолжает оставаться высокимФото: Артем КИЛЬКИН
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За прошедшие сутки в Омской области заразились коронавирусом 112 человек. Регион перешагнул очередной рубеж заболевших с начала пандемии, общее число составило 7 102 человека. По данным омского оперштаба, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались еще 2 человека. Теперь в списке погибших 76 фамилий.

Количество выздоровевших за день увеличилось на 73 пациента, общее число составило 4 299 человек. За последние сутки в омских лабораториях протестировали 2 538 пациентов, общее число проведенных тестов составило 305 737.

Сегодня в Омске пройдет заседание оперштаба, где будет обсуждаться ситуация с пандемией в регионе. Не исключено, что власти вновь введут дополнительные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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