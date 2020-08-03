2020-08-03T11:05:40+03:00
Общество

Омкий министр здравоохранения отметила День города прыжком с парашютом

Поздравления она опубликовала в своем Instagram [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Ирина Солдатова в день города прыгнула с парашютом с инструктором. Фото: https://www.instagram.com/soldatova_doc/Ирина Солдатова в день города прыгнула с парашютом с инструктором. Фото: https://www.instagram.com/soldatova_doc/
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Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова, как и другие политики, поздравила город с прошедшим праздником. Для этого она выбрала оригинальный способ. Чиновница прыгнула с парашютом. Она поделилась фотографией в Instagram и добавила поздравительный комментарий.

- Дорогие омичи, с Днём города!!! Пусть наш город день за днем процветает, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова! Пусть все жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь! Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Желаю каждому жителю нашего замечательного города счастья, благополучия и добра! - написала в микроблоге министр Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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