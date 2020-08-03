В Омске задержали подозреваемого в нападении на детей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:58:43+03:00

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Накануне Омск потрясла серия нападений на маленьких девочек. Одно из них произошло на улице 2-я Дачная в подъезде дома, а второе на детской площадке на улице 16-я Северная. Эти два происшествия в полиции на связывают между собой.

Сегодня на Левом берегу задержали подозреваемого, фоторобот которого следственный комитет публиковал ранее. В ведомстве подтвердили, что к ним поступил мужчина, похожий на подозреваемого в попытке насилии над 8 летней девочкой на 2-ой Дачной улице. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас устанавливается личность подозреваемого и его причастность к преступлениям. Он пока все отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU