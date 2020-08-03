Омск 2 августа побил столетний температурный рекорд

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:09:25+03:00

Этот день стал самым жарким днем с 1902 года

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2 августа в Омске зафиксировали новый температурный рекорд. По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, абсолютный максимум в тот день составил +36,7 градусов. Это на 4,5 градусов больше, чем предыдущий результат.

До этого самым высоким показателем в истории метеонаблюдений считалась зафиксированная в городе температура +32,5 градуса. Стоит отметить, что рекорд этот держался более 100 лет, его зафиксировали в еще в 1902 году.

Возможно, что это не последний температурный максимум. По сообщениям гидрометеоцентра, Омск ждет неделя аномальной жары без облачности и осадков. На вторник, 4 августа, прогнозируют до + 34, ночью возможен туман. На среду, 5 августа, синоптики обещают + 33 градуса, с порывами ветра до 14 м/с. Такая же погода будет и в выходные.

Ночью всю неделю столбик термометра не опустится ниже +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU