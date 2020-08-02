За выходные от коронавируса в Омской области умерли 4 человека
За последние сутки коронавирусом в Омске заразились 108 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии почти достигло 7000 человек - 6 990.
Омский оперштаб сообщает об 1 умершем вчера, 1 августа, и 3 скончавшихся сегодня, 2 августа. Так за минувшие выходные коронавирус унес жизни 4 омичей.
За сутки выздоровели 65 человек и общее количество победивших новую инфекцию тепрь составляет 4 226 человек. Под домашним наблюдением медиков остаются 1 502 человек. Сняты с учета 43 901 человек.
В омских лабораториях провели 3 823 теста для определения коронавируса. Общее число тестов превысило 300 тысяч и составило 303 199 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU