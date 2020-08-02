В Омске совершено второе нападение на ребенка

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:56:09+03:00

Он вытащил ребенка из песочницы на глазах у других детей

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Сегодня ночью в соцсетях появилось сообщение от омичей о том, что в городе снова напали на ребенка. Ранее стало известно о нападении на 8-летнюю девочку в подъезде дома на улице 2-я Дачная. Ребенку удалось вырваться и убежать.

Омичи сообщили о еще одном нападении на малолетнего ребенка. В этот раз инцидент произошел на улице 16-я Северная. По сообщениям очевидцев, мужчина схватил ребенка из песочницы и затащил в кусты. Другие дети успели позвать взрослых. Девочка осталась цела, а неизвестный скрылся.

- Вчера около 15:00 в отдел полиции №10 поступало сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, - подтверждают факт нападения в пресс-службе полиции, но не связывают его со случаем, о котором было известно ранее.

В комментариях в соцсетях одна из местных жительниц рассказала, что ее ребенок тоже играл в песочнице, но, к счастью, жертвой преступника не стал.

- Когда все соседи выбежали, начали искать, его негде не было. Приехала полиция взяла показания, я показала ребёнку фото, но она мне сказала не очень он похож. Описать не смогла, - рассказала женщина. Речь шла о фотороботе, опубликованным следственным комитетом ранее.

В пресс-службе следственного комитета два происшествия тоже не связывают между собой. В ведомстве сообщили, что почерк отличается. Предполагают, что в нападении на 2-ой Дачной имела место попытка насилия, в последнем эпизоде речь идет только о том, что извращенец разделся при ребенке. По двум сообщениям проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU