В Омске дорожные рабочие заасфальтировали деревья

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:04:29+03:00

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В Омске на пересечении улиц Яковлева и Герцена уже несколько недель ремонтировали пешеходные дорожки. Недавно рабочие преступили к укладке нового асфальта и перестарались. На перекрестке на месте газона теперь свежий ровный асфальт. Не стали помехой даже деревья, которые росли там всегда. Асфальт положили вплотную к стволам. В некоторых местах у растений треснула кора.

Об этом сообщили пользователи в соцсетях. В комментариях люди "высоко" оценивают газон и с иронией относятся к ситуации.

- Если дереву будет мало места, оно корнями асфальт пробьет, - прогнозируют дальнейшее развитие событий в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU