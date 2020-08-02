2020-08-02T10:04:29+03:00
Общество

В Омске дорожные рабочие заасфальтировали деревья

Раньше они росли на газоне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Рабочие полностью заасфальтировали газон, который находился рядом с перекресткомРабочие полностью заасфальтировали газон, который находился рядом с перекресткомФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Омске на пересечении улиц Яковлева и Герцена уже несколько недель ремонтировали пешеходные дорожки. Недавно рабочие преступили к укладке нового асфальта и перестарались. На перекрестке на месте газона теперь свежий ровный асфальт. Не стали помехой даже деревья, которые росли там всегда. Асфальт положили вплотную к стволам. В некоторых местах у растений треснула кора.

Об этом сообщили пользователи в соцсетях. В комментариях люди "высоко" оценивают газон и с иронией относятся к ситуации.

- Если дереву будет мало места, оно корнями асфальт пробьет, - прогнозируют дальнейшее развитие событий в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24