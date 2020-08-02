Соцсети: Омич, погибший в жутком ДТП на трассе в Крыму, ехал в свадебное путешествие

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:14:29+03:00

Олег оказался в микроавтобусе случайно, ему не хватило места в машине с родственниками. Фото: пресс-служба УМВД по Республике Крым

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Накануне стало известно, что в страшной аварии на юге России пострадал омич. Это выяснилось после установления личностей всех 8 погибших в катастрофе.

В соцсетях появилась информация, что погибшего звали Олег Копылов. 26-летний парень отдыхал с женой, Марией. Они расписались 20 июня, за 10 дней до аварии.

Молодожены должны были ехать в Крым вместе с братом Олега, но парню не хватило места в машине, поэтому он и оказался в рейсовом микроавтобусе один.

В полиции продолжают расследование ДТП и уточняют все детали смертельной аварии. Уже задержан организатор перевозок, допустивший нарушения правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU