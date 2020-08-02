Соцсети: Омич, погибший в жутком ДТП на трассе в Крыму, ехал в свадебное путешествие
Накануне стало известно, что в страшной аварии на юге России пострадал омич. Это выяснилось после установления личностей всех 8 погибших в катастрофе.
В соцсетях появилась информация, что погибшего звали Олег Копылов. 26-летний парень отдыхал с женой, Марией. Они расписались 20 июня, за 10 дней до аварии.
Молодожены должны были ехать в Крым вместе с братом Олега, но парню не хватило места в машине, поэтому он и оказался в рейсовом микроавтобусе один.
В полиции продолжают расследование ДТП и уточняют все детали смертельной аварии. Уже задержан организатор перевозок, допустивший нарушения правил безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU