Омичам понравилось секретное лезерное шоу на День города

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:44:41+03:00

О начале шоу сообщили меньше, чем за час до начала. Фото: пресс-служба администрации Омска

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Накануне вечером в Омске прошло лазерное шоу, о месте и времени проведения которого не сообщали до последнего. Анонс появился в соцсетях администрации города менее, чем за час до начала представления. По заверениям мэрии, это сделали, чтобы избежать массового скопления народа, но многим гуляющим удалось увидеть шоу в живую.

Красочную проекцию разместили на фасаде музея им. Врубеля, также ее транслировали на специальном видео-кубе, который поставили рядом. Днем на нем транслировались видеопоздравления Омска от воспитанников школ искусств и политиков. Красочным окончанием шоу стал небольшой пятиминутный салют. Ранее в мэрии утверждали, что фейерверка совсем не будет.

В комментариях в соцсетях омичи разделились на два лагеря. Одни летно отзываются о новом для города формате развлечения. Меппинга, лазерного шоу на фасаде здания, ранее никогда у нас не проводилось.

- Надоело уже состояние карантина, хоть что-то яркое. Здорово! - пишут довольные омичи.

Другие сетуют, что вовсе не знали о мероприятии и были уверены, что день города будут праздновать сегодня, 2 августа.

- А что за праздник? День города ведь в первое воскресенье месяца, - удивляются омичи в комментариях к записям с видеотрансляциями и фотографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU