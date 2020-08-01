Среди погибших в жуткой аварии на трассе под Краснодаром оказались омичи

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:52:21+03:00

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Накануне стало известно о серьезной аварии, которая произошла ранним утром в Крыму. Водитель микроавтобуса "Мерседес" на маршруте из Краснодара в Симферополь столкнулся с Камазом. Об этом сообщает пресс-служба крымского следственного комитета.

9 пассажиров находятся в больнице, еще 8 человек и водитель погибли на месте. В настоящее время их личности установлены. Среди них есть и омичи.

Сейчас следователи задержали организатора перевозки, допустившего на маршруте нарушение правил безопасности. Подробные обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU