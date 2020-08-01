Среди погибших в жуткой аварии на трассе под Краснодаром оказались омичи
Они скончались на месте
Половина пассажиров газели скончалась на месте, среди жертв есть омичи. Фото: МЧС России
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Накануне стало известно о серьезной аварии, которая произошла ранним утром в Крыму. Водитель микроавтобуса "Мерседес" на маршруте из Краснодара в Симферополь столкнулся с Камазом. Об этом сообщает пресс-служба крымского следственного комитета.
9 пассажиров находятся в больнице, еще 8 человек и водитель погибли на месте. В настоящее время их личности установлены. Среди них есть и омичи.
Сейчас следователи задержали организатора перевозки, допустившего на маршруте нарушение правил безопасности. Подробные обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU