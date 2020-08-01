2020-08-01T08:49:37+03:00
Общество

Появились фото, как будет выглядеть сквер у ДК «Звездный»

В его оформлении при благоустройстве будут придерживаться космической темы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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- Я хочу превратить это место в живое, а не просто в красивое, - сказала мэр Омска Оксана Фадина. Фото: пресс-служба администрации Омска- Я хочу превратить это место в живое, а не просто в красивое, - сказала мэр Омска Оксана Фадина. Фото: пресс-служба администрации Омска
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В Омске активно обсуждают новую волну благоустройства городских пространств. Еще не известно, что будет с набережной на Левобережье, а для сквера у ДК "Звездный" уже представили готовый проект.

О нем на заседании градостроительного совета рассказал глава Советского округа Борис Сеньков. По его словам в оформлении прилегающей к ДК территории будут придерживаться космической темы. Появились фото проекта благоустройства. Судя по ним, в сквере появится большая детская площадка в форме ракеты, солнечная система, площадка для катания на скейтборде и фонтан. Особое внимание планируют уделить световому оформлению территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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