Появились фото, как будет выглядеть сквер у ДК «Звездный»
В Омске активно обсуждают новую волну благоустройства городских пространств. Еще не известно, что будет с набережной на Левобережье, а для сквера у ДК "Звездный" уже представили готовый проект.
О нем на заседании градостроительного совета рассказал глава Советского округа Борис Сеньков. По его словам в оформлении прилегающей к ДК территории будут придерживаться космической темы. Появились фото проекта благоустройства. Судя по ним, в сквере появится большая детская площадка в форме ракеты, солнечная система, площадка для катания на скейтборде и фонтан. Особое внимание планируют уделить световому оформлению территории.
ИСТОЧНИК KP.RU