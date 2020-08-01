Жители Омска задолжали по кредитам более 323 миллиардов

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:28:08+03:00

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Долги омичей быстро растут. Омскстат сообщает о повышении на 7,8% долговых обязательств перед банками за последний месяц. Только просроченных платежей насчитали на 32,5 миллиарда, а общий долг омичей по кредитам составляет почти 323 миллиарда рублей.

Только в мае, когда случился пик пандемии, омичи набрали займов на 21,3 миллиарда. Половину от этой суммы, 10 миллиардов, выдали предпринимателям, остальное взяли обычные граждане. В Омскстате добавляют, что многие горожане берут новые займы, чтобы покрыть старые долги и уже не могут вернуть банку деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU